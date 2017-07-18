تباطؤ سوق العقارات بالصين و"بكين" تهبط لأول مرة من 2015

نزلت أسعار المنازل في بكين لأول مرة فيما يزيد على عامين في يونيو وتراجعت أكثر في شنغهاي في حين توقف الاتجاه النزولي في شنتشن مما يشير إلى تباطؤ في أكبر الأسواق العقارية في الصين، وفقاً للبيانات الرسمية.

وتباطأ نمو أسعار المنازل في الصين عامة في يونيو وتأثرت المدن الكبيرة بجهود الحكومة لكبح الأسعار في حين حافظت المدن الصغيرة على معدل نمو سريع.

ويتوقع العاملون في القطاع أن يستمر اتجاه التباطؤ المعتدل في المدن الكبرى في الصين على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وفي يونيو ارتفعت أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة كبرى في الصين 10.2 %، في المتوسط مقارنة بها قبل عام لكن ذلك أقل من زيادة مايو أيار التي بلغت 10.4 %، وفقاً لحسابات أجرتها رويترز استنادا لمسح رسمي أعلنت نتائجه اليوم الثلاثاء.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المنازل الجديدة 0.7 %، في يونيو أي دون تغير عن قراءة الشهر السابق وفقاً لحسابات رويترز من واقع بيانات مكتب الإحصاءات الوطني.

وعلى أساس سنوي تباطأ نمو الأسعار إلى 2.7 %، في شنتشن و8.6%، في شنغهاي و10.7%، في بكين.

ومقارنة بالشهر السابق نزلت الأسعار في بكين 0.4%، وهو أول هبوط منذ فبراير 2015. وانخفضت الأسعار في شنغهاي أكثر من ذلك حيث هبطت 0.2%، في حين لم يطرأ تغير على الأسعار في شنتشن.