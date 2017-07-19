زيادة معروض عقارات أبوظبي يضغط على الأسعار

أشار تقرير حديث حول القطاع العقاري في مدينة أبوظبي أصدرته شركة "استيكو" الرائدة في مجال الاستشارات العقارية الرائدة إلى انخفاض متوسط إيجارات الشقق بنسبة 4% و1% على التوالي في الربع الثاني من العام الحالي.

وقال جون ستيفنز، المدير التنفيذي لشركة "استيكو": "شهد الربع الثاني من هذا العام تسليم ما يقرب من 6 آلاف شقة سكنية في أبوظبي، ومن المتوقع تسليم أكثر من 2000 وحدة إضافية خلال الأشهر الستة المقبلة، مما يزيد من الضغط على الأسعار. وسيشهد قطاع العقارات في أبوظبي فترة مليئة بالتحديات خلال الأشهر القادمة".

وأشار التقرير إلى انخفاض متوسط إيجار الشقق الراقية في وسط أبوظبي بنسبة 4% والكورنيش بنسبة 2% والخالدية والبطين بنسبة 2% على التوالي خلال الربع الثاني من هذا العام.

وانخفضت قيمة مبيعات الشقق بنسبة 4% على أساس ربع سنوي وبنسبة 8% على أساس سنوي. وقد تحسن نشاط المبيعات بشكل هامشي منذ بداية العام، حيث قدم المطورون أسعاراً أكثر تنافسية. وعلاوة على ذلك، حقق الطلب على بعض المشاريع قيد التطوير مثل ممشى السعديات والجسور في جزيرة الريم نتائج جيدة من حيث المعاملات العقارية.

وشهد الربع الثاني من هذا العام انخفاضاً في حجم المبيعات بشكل عام، باستثناء منطقة مارينا سكوير التي شهدت استقراراً خلال الفترة الماضية على أساس سنوي بالرغم من انخفاضها بنسبة 4% على أساس سنوي. أما في المناطق الأخرى، فقد شهدت منطقتي البندر والزينة انخفاضاً بنسبة 6% مقارنة بالربع السابق، في حين شهدت منطقتي ذا جيت وأبراج صن آند سكاي تراجعاً بنسبة 2% و3% على التوالي خلال نفس الفترة.

وشهدت منطقة هيدرا أفنيو (مدينة الأضواء) ومساكن شاطئ السعديات انخفاضاً سنوياً في أسعار البيع بنسبة 13% و11% على التوالي، فيما شهدت منطقتا المنيرة والريف داون تاون انخفاضاً سنوياً بنسبة 10%.

وسجل متوسط تأجير الفلل في أبوظبي انخفاضاً طفيفاً في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1% فقط مقارنة بالربع الأول، وبلغت نسبة الانخفاض السنوي 5%. وحافظت مناطق جزيرة السعديات وقرية هيدرا ومدينة محمد بن زايد استقراراً في الربع الثاني، فيما شهدت مناطق شاطئ الراحة والمرور وحدائق الراحة ومدينة خليفة انخفاضاً بنسبة 1%.

وانخفضت أسعار مبيعات الفلل المنجزة بنسبة 2% في الربع الثاني من العام 2017، وبنسبة 4% خلال الـ 12 شهراً الماضية.

وأضاف جون ستيفنز قائلاً: "شهدت مدينة أبوظبي إطلاق العديد من المشاريع الرائدة والراقية مثل جواهر السعديات في جزيرة السعديات ومارينا سنسيت باي (خلف مارينا مول)، وسجلت مستويات جيدة من الطلب بسبب النقص العام في المشاريع ذات الجودة العالية في أبوظبي. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال المشاريع الجديدة في جزيرة ياس وجزيرة السعديات تحقق طلباً قوياً مدعوماً بدوافع الطلب الحالية مثل المدارس والمرافق الترفيهية والمراكز التجارية".

ومن جهة أخرى انخفض متوسط إيجارات المكاتب في أبوظبي بنسبة 2% خلال الربع الثاني وبلغت نسبة الانخفاض السنوي 9%. وأشار التقرير إلى أن الأسعار في بعض الوحدات كانت أقل بنسبة 15% من سعر السوق. ولا يزال الطلب أفضل حالياً على الوحدات الأصغر حجماً والتي يتم عرضها مع حوافز للحفاظ على المستأجرين.

واختتم جون ستيفنز قائلاً: "يعود الانخفاض في سوق المكاتب إلى محدودية الطلب الجديد وندرة المستأجرين الباحتين عن وحدات كبيرة أو مواقع أفضل. وفي محاولة للتكيف مع ظروف السوق الحالية، يقوم بعض مالكي العقارات المكتبية بتقسيم المساحة من أجل تلبية طلب الباحثين عن وحدات صغيرة".