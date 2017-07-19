هل بناء السعوديين منازلهم بأنفسهم يعد الخيار الأصوب؟

يفضل الكثيرون في السعودية التوجه إلى خيار بناء منازلهم أو شراء المنازل على الخارطة، ولذلك يفضل كثيرون اللجوء إلى طريقة أخرى للتوفير، وهي البناء بأنفسهم.

والحافز يترجم إما الرغبة بخصوصية أكبر، بعيداً عن الشقق في العمارات، أو الاعتقاد أن شركات التطوير العقاري تحقق هامش ربحٍ مرتفع، صاحب البيت أولى به.

يبدو البناء خياراً جيداً، لكن ليس لكل الناس، بل لمن لديهم خبرة في الأمر. ففي الواقع، ما تحققه شركات التطوير من أرباح ناتج عن اقتصاد الحجم "Economies of scale " بمعنى أن الشركة تشتري المواد بأسعار أقل بكثير، لكونها تشتري كميات أكبر، كما أنها توفر الكثير في تكاليف التصميم، لكونها تعتمد النماذج المكررة للشقق أو الفلل،

إضافة إلى أن توزيع التكلفة على عدد كبير من الوحدات يتيح إضافة مرافق وخدمات قد لا تتوفر لمن يبني بنفسه، مثل الحدائق المشتركة وربما المسابح وصالات الرياضة والسوبرماركت والمسجد.

غير أن وزارة الإسكان السعودية أتاحت كل الخيارات أمام المواطنين، في إطار الاستراتيجية الإسكانية الجديدة في المملكة.

فلمن يفضلون الشراء على الخارطة، دون عناء البناء، عملت الوزارة على إعداد نموذج اقتصادي يتيح خفض أسعار بيع الوحدات السكنية بشكل كبير، من خلال فتح المنافسة بين المطورين من جهة، وخفض التكلفة عليهم من جهة أخرى، عبر توفير الأرض المخصصة للمشاريع مجاناً من الوزارة.

وآخر الخطوات على هذا الصعيد، توقيع اتفاقيات مع 4 شركات لتنفيذ نحو 16 ألف وحدة سكنية على أراضي الوزارة.

أما لمن يفضلون البناء، فتعمل الوزارة على تخصيص 7300 ألف قطعة أرض من دون مقابل، هذا العام فقط.

وإن كان الخيار هو بشراء البيت جاهزاً، تتيح القروض المدعومة توفير الجزء الأكبر من تكلفة التمويل.