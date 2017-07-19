100 مليون درهم لفيلا في تلال الإمارات

اشترى مستثمر لم يتم الكشف عن اسمه أو جنسيته فيلا في منطقة تلال الإمارات الفاخرة في دبي بسعر قدره 100 مليون درهم، ما يجعلها واحدة من أعلى العقارات المباعة في الإمارة، التي بات السوق العقاري فيها يستقطب أعداداً متنامية من المشاهير والأثرياء من مختلف أنحاء العالم.

وتبلغ مساحة الفيلا 42 ألف قدم مربعة، وهي تضم ثماني غرف نوم بالإضافة إلى تسهيلات ترفيهية، وكانت ملكاً لأحد المستثمرين الذين طورها، بحيث تكون من أكثر المنازل فخامةً وتميزاً، وفقاً لما ورد في صحيفة "البيان".

ولم يحدد ويليامسون من شركة "غولف سوثبي إنترناشيونال ريلتي" للوساطة العقارية السعر الأصلي الذي عرضت فيه الفيلا للبيع، غير أنه قال إن مفاوضات البيع استمرت 18 شهراً، مشيراً إلى أن بيع العقارات الفاخرة المماثلة يتطلب المثابرة والصبر والثقة.

ورغم أن السعر يلعب دوراً حاسماً، بحسب ويليامسون، بحيث يعكس أسعار العقارات المماثلة في السوق، لم يكن تركيز المشتري على السعر فقط، بل كان مهتماً بجودة البناء والتفاصيل التي تميز الفيلا عن الفلل الفاخرة المشابهة في المدينة، بما في ذلك تفاصيل مواد البناء المستخدمة في إنجازها.

يذكر أن دبي برزت خلال السنوات القليلة الماضية ضمن صدارة قائمة أكثر المدن جاذبية لتملك العقارات بين الأثرياء والمشاهير، حيث تشمل قائمة ملاك العقارات الفاخرة فيلا نخبة من أبرز نجوم السينما العالمية والأثرياء من مختلف أنحاء العالم.