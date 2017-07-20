تقرير: 4% انخفاض متوسط إيجارات الشقق في أبوظبي

كشف تقرير عقاري حديث عن انخفاض متوسط إيجارات الشقق في أبوظبي بين 4 و1% على التوالي في الربع الثاني من العام الحالي، في وقت ارتفعت نسبة المعروض، ما يزيد الضغط على الأسعار.

وقال المدير التنفيذي لشركة "أستيكو" العالمية التي أعدت التقرير جون ستيفنز: "شهد الربع الثاني من هذا العام تسليم ما يقرب من 6 آلاف شقة سكنية في أبوظبي، ومن المتوقع تسليم أكثر من 2000 وحدة إضافية خلال الأشهر الستة المقبلة، ما يزيد الضغط على الأسعار. وسيشهد قطاع العقارات في أبوظبي فترة مليئة بالتحديات خلال الأشهر المقبلة، بحسب صحيفة "الحياة".

وأشار التقرير إلى انخفاض متوسط إيجار الشقق الراقية في وسط أبوظبي بنسبة 4%، والكورنيش بنسبة 2%، والخالدية والبطين بنسبة 2%، خلال الربع الثاني.

وانخفضت قيمة مبيعات الشقق بنسبة 4% على أساس ربع سنوي، وبنسبة 8% على أساس سنوي. وتحسن نشاط المبيعات في شكل هامشي منذ مطلع السنة، حيث قدم المطورون أسعاراً أكثر تنافسية.

وحقق الطلب على بعض المشاريع قيد التطوير مثل "ممشى السعديات" و"الجسور" في جزيرة الريم، نتائج جيدة من حيث المعاملات العقارية.

وسجل متوسط تأجير الفلل في أبوظبي انخفاضاً طفيفاً في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1 في المئة فقط مقارنة بالربع الأول، وبلغت نسبة الانخفاض السنوي 5%.

وحافظت مناطق جزيرة السعديات وقرية هيدرا ومدينة محمد بن زايد استقراراً في الربع الثاني، فيما شهدت مناطق شاطئ الراحة والمرور وحدائق الراحة ومدينة خليفة انخفاضاً بنسبة 1%.

وانخفضت أسعار مبيعات الفلل المنجزة بنسبة 2% في الربع الثاني من العام الحالي، وبنسبة 4% خلال الشهور الـ12 الماضية.