3 مليارات درهم تداولات العقارات في دبي خلال أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس، 3 مليارات و162 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1112 مبايعة بقيمة مليار و959 مليون درهم، منها 128 مبايعة للأراضي بقيمة 659 مليون درهم، و984 مبايعة للشقق والفلل بقيمة مليار و300 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى، تليها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة رأس الخور الصناعية الثانية.

وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 42 مليون درهم، وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة المركاض، وأخيراً مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 105 مبايعات بقيمة 140 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 88 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 86 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها مليار و203 ملايين درهم، منها 84 رهن أراض بقيمة 940 مليون درهم، و189 رهن فلل وشقق بقيمة 263 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة هور العنز شرق بقيمة 161 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 143 مليون درهم.