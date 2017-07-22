"طرق دبي" تنجز 85% من المرحلة الأولى لـ"الطرق الموازية"

أعلن المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي مطر الطاير، عن إنجاز 85% من المرحلة الأولى من مشروع تحسينات الطرق الموازية في منطقة (جودولفين)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الجسرين فوق قناة دبي المائية، وسيتم الانتهاء من الأعمال كافة في هذه المرحلة في الربع الأخير من العام الجاري.

جاء ذلك خلال تفقد الطاير لسير العمل في المشروع، وقال إن مشروع الطرق الموازية بمرحلتيه الأولى والثانية تقدر تكلفته بنحو مليار درهم، ويهدف إلى خفض الكثافة المرورية على شارع الشيخ زايد بين التقاطعين الأول والثاني بنسبة 15%، من خلال توفير مداخل ومخارج إضافية لمنطقة الخليج التجاري وبرج خليفة بطاقة استيعابية تقدر بنحو 20 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين.

كما رفع الطاقة الاستيعابية لشارع ميدان، واختصار زمن الرحلة من 12 دقيقة إلى قرابة دقيقتين ونصف الدقيقة بين شارعي الشيخ زايد والخيل، إلى جانب توفير مدخل مباشر لمشروع ميدان التطويري، وخفض الضغط المروري على شارع المركز المالي، مشيراً إلى أن المشروع يشمل تنفيذ جسور بطول 5665 متراً، وأنفاق بطول 2445 متراً، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وأكد الطاير، أن مشروع الطرق الموازية يعد من أهم المشاريع الحيوية التي تنفذها الهيئة حالياً لحل مشكلة الازدحام على شارع الشيخ زايد، حيث تم استحداث هذا المحور الذي يبدأ من شارع الشيخ راشد شمالاً وينتهي عند مدخل إمارة ابوظبي بطوله 108 كلم، ويتألف من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، مشيرا إلى أن المشروع يشتمل على جسور وتقاطعات مسطحة عند تقاطعات الطرق الموازية مع الطرق المتعامدة عليها بطول 42 كلم.

ويمثل هذا المشروع محور مساند لشارع الشيخ زايد وشارع الخيل، وسيسهم المشروع عند اكتمال جميع مراحله في تسهيل وتحسين الحركة المرورية في المنطقة المحاذية لشارع الشيخ زايد شرقاً.

وكانت الهيئة قد أنجزت في المرحلة السابقة عدداً من مراحل المشروع هي من شارع عود ميثاء وحتى منطقة الخليج التجاري بطول 5 كلم ومن طريق الميدان وحتى شارع حصة بطول 12.3 كلم، ومن شارع حصة وحتى شارع قرن السبخة بطول 7 كلم ومن شارع اليلايس لغاية مطار آل مكتوم بطول 10.7 كلم.