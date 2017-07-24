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هل تنجز "إعمار" برج الخور قبل 2020؟

المصدر: العربية.نت
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دعت شركة "إعمار" شركات مقاولات متخصصة لتقديم عروضها للأعمال الرئيسة في تشييد برج ميناء الخور، وفق ما نقلته مجلة ميد عن مصادر موثوقة.

بينما توقعت مصادر أن الخطوة تعكس رغبة الشركة في إنجاز البرج قبل 2020 من جهة، وتبني تقنيات غير مسبوقة في عمليات التشييد كما حدث في تشييد برج خليفة، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

ويعزز تلك التوقعات ما ذكرته "ميد" أن "إعمار" تريد توفير خدمات ما قبل البناء خلال فترة 6 شهور.

إذ تؤكد المجلة أن الشركة أوشكت في يناير الماضي على ترسية عقد البناء، إذ أصدرت خطاب نوايا لمجموعة "دتكو"، لكن الشركة ألغت الخطاب لاحقاً رغبةً منها في دراسة كيفية إنجاز المشروع، وبدأت التواصل مع شركات المقاولات لخدمات ما قبل الإنشاء.

كلمات دالّة

#إعمار, #برج الخور, #شركات المقاولات, #ترسية عقد البناء, #برج خليفة

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