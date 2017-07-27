مبيعات المنازل الجديدة بأميركا ترتفع 0.8% في يونيو

زادت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في يونيو/حزيران مع تسجيل المشتريات في الغرب أعلى مستوى في حوالي 10 سنوات، لكن نقصاً حاداً في المعروض من العقارات يبقى عقبة أمام انتعاش قوي لسوق المساكن.

وقالت وزارة التجارة الأميركية الأربعاء إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت 0.8% إلى معدل سنوي قدره 610 آلاف وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة المبيعات لشهر مايو أيار بالخفض إلى 605 آلاف وحدة من المستوى المعلن سابقا والبالغ 610 آلاف وحدة.

وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل 10% من مجمل مبيعات المساكن، بنسبة 1.4% إلى معدل سنوي قدره 615 ألف وحدة الشهر الماضي. وعلى أساس سنوي زادت مبيعات المنازل الجديدة 9.1%.



وتبقى المبيعات أقل من نصف ما كانت عليه في ذروة فقاعة سوق المساكن في 2005 .

وقفزت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في ولايات الغرب الأميركي بنسبة 12.5% إلى معدل قدره 180 ألف وحدة وهو أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2007.