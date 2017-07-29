19 ألف منحة عقارية في السعودية بـ10 أشهر

وثقت المحاكم السعودية 19,358 منحة عقارية حكومية وزعتها أمانات المناطق للمواطنين خلال الشهور العشرة الماضية من العام الهجري الجاري، حيث استحوذت منطقة مكة المكرمة على 30.7% من هذه المنح، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبحسب إحصائية عدلية اطلعت عليها الصحيفة فقد بلغ عدد المنح التي سجلتها محاكم منطقة مكة 5941 منحة، تليها منطقة الرياض بتوثيق 5258 منحة، تليها المنطقة الشرقية بـ 1823 منحة، فيما جاءت عمليات التوثيق منخفضة عن الفترة نفسها للعام الماضي بنحو 8%.

وسجلت منطقة عسير توثيق 1499 منحة أرض، تليها منطقة حائل بـ841 منحة، تليها الحدود الشمالية بـ734 منحة، تليها منطقة المدينة المنورة بـ561 منحة، تليها منطقة تبوك بتسجيل 529 منحة، تليها منطقة جازان بـ526 منحة.

وبلغ عدد المنح المسجلة في محاكم منطقة نجران 441 منحة، تليها منطقة الباحة بـ 428 منحة، ثم منطقة الجوف بـ389 منحة، فيما خلت محاكم منطقة القصيم من تسجيل المنح الحكومية.