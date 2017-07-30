إلى السعوديين.. هل هذا هو "الوقت المناسب" لشراء مسكن؟

قامت وزارة الإسكان السعودية بتوفير العديد من المنتجات والبرامج السكنية لرفع نسبة تملك العقار للمواطنين، لكن البعض ما زال متردداً في اتخاذ الخطوة نحو الشراء، ربما رهاناً على تراجع أسعار العقار.

وفي هذا السياق، ينصح مساعد المدير العام في الاستثمار كابيتال، خالد مدخلي، في مقابلة مع "العربية" كل من يرغب بشراء سكن بالإقدام على هذه الخطوة، معتبراً أنه "الوقت المناسب" للشراء في ظل الأسعار المناسبة والتمويل المناسب والبرامج المطروحة من قبل وزارة الإسكان، نافياً بشكل قاطع حدوث انهيارات بأسعار العقارات كما يراهن البعض، وإن حدثت فستكون انخفاضات "محدودة جداً".

ولفت إلى أن أسعار العقارات في المناطق المحيطة بالمدن الرئيسية قد شهدت انخفاضات محدود في الفترة الأخيرة تراوحت بين 20 و30%.

وأشار مدخلي إلى أن وزارة الإسكان شجعت البنوك على تمويل المطورين ضمن برنامج "وافي"، غير أن البنوك تنتظر صدور اللائحة التنفيذية لنظام الرهن العقاري للتوسع في الإقراض للأفراد.

وفي سياق متصل، أكد مدخلي أن رسوم الأراضي البيضاء هي الوسيلة "الفعالة" لانتعاش المعروض السكني، مشيراً إلى أن مساحة الأراضي البيضاء المسجلة في مكة المكرمة بعد انتهاء مهلة التسجيل تجاوزت 15 مليون متر مربع.