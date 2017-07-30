تسجيل 15 مليون متر مربع بمكة لرسوم الأراضي البيضاء

أعلنت وزارة الإسكان السعودية انتهاء مهلة تسجيل الأراضي البيضاء في مكة المكرمة.

وأشارت الوزارة في تغريدة على صفحة الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء، إلى أن عدد الأراضي المسجلة في مكة مع انتهاء المهلة بلغ 98 أرضاً بمساحة تزيد على 15 مليون متر مربع.

ومكة المكرمة هي المنطقة الرابعة التي تُنجَز فيها عملية تسجيل الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، بعد الرياض وجدة وحاضرة الدمام.

وقد تجاوز مجموع الأراضي المسجلة حتى الآن 400 مليون متر مربع.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الإسكان، فإن الحجم الأكبر من الأراضي البيضاء يتركز في جدة، بنحو 160 مليون متر مربع، تليها الرياض 118 مليوناً، ثم حاضرة الدمام بنحو 110 ملايين متر مربع، وأخيراً مكة بـ 15 مليوناً.

وبالنسب المئوية، تستأثر جدة بـ 40% من الأراضي البيضاء، مقابل 29% للرياض و27% للدمام و4% لمكة المكرمة.