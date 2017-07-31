أعلى 10 مناطق بقيمة التصرفات العقارية في دبي.. ما هي؟

سجلت ‬التصرفات ‬العقارية ‬في ‬دبي، ‬للعقارات ‬القائمة ‬وعلى ‬الخريطة ‬خلال ‬النصف ‬الأول ‬من ‬عام ‬2017، نحو ‬132 ‬مليار ‬درهم، ‬أمكن ‬تحقيقها ‬من ‬خلال ‬35,571 ‬معاملة للمبايعات ‬والرهون ‬والمعاملات ‬الأخرى، بحسب إدارة ‬البحوث ‬والدراسات ‬العقارية ‬في ‬دائرة ‬الأراضي ‬والأملاك ‬في ‬دبي.

وبينّت في بيان أمس، أن الأرقام الصادرة تؤكد أن السوق سجلت زيادة ملحوظة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث زاد مجموع القيم بنسبة 16.8%، بينما أمكن تحقيق زيادة في عدد المعاملات قدرها 7320 معاملة، أي ما نسبته 25.91%، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

وحققت سوق العقارات في دبي 25,864 مبايعة بقيمة 63 مليار درهم، في حين وصل حجم الرهون إلى 7,893 معاملة بلغت قيمتها 60 مليارا، مع وجود 1,814 معاملة أخرى كانت قيمتها 9 مليارات درهم.

واستحوذت الأراضي على 91 مليار درهم من 8 آلاف معاملة تقريبًا، وكانت حصة المباني 3,887 معاملة بقيمة 10 مليارات، وحازت الوحدات السكنية ما يقرب من 24 ألف معاملة بقيمة 31 مليار درهم.

وأورد التقرير تفاصيل إجمالي الاستثمارات العقارية في سوق عقارات دبي في النصف الأول من العام 2017، حيث بلغ عدد الاستثمارات 27,381 عملية أجراها 21,574 مستثمرًا، ووصل مجموع قيم الاستثمار إلى 58 مليار درهم. وحرصًا على إبراز دور مختلف الشرائح، أكد التقرير أن أفق الاستثمار العقاري اجتذب 6,253 امرأة، أجرين 7,341 صفقة بقيمة 15 مليار درهم.

وحافظ مستثمرو الإمارات على المرتبة الأولى في عدد المعاملات وقيمتها، وأجروا 4,510 معاملات زادت قيمتها على 15 مليارا، تلاهم السعوديون في المرتبة الثانية لمشاركتهم في 1,936 معاملة زادت قيمتها على الأربعة مليارات درهم. وبلغ إجمالي قيمة استثمارات الخليجيين 21.7 مليار درهم، بنسبة ارتفاع قدرها 16% مقارنةً بنفس الفترة من العام المنصرم. ووصل إجمالي عدد استثمارات الخليجيين 7,665 استثمارًا بنسبة ارتفاع قدرها 14% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

أعلى 10 مناطق من حيث عدد وقيمة التصرفات العقارية

وأوضح التقرير أعلى عشر مناطق من حيث عدد وقيمة التصرفات العقارية في سوق دبي منذ بداية العام، وتصدرت "مرسى دبي" المرتبة الأولى في عدد المعاملات مع 2,529 معاملة، تلتها "الخليج التجاري" 2,146، و"البرشاء جنوب الرابعة" 2,001، ثم "جبل علي الأولى" 1,931 معاملة، وجاءت "الثنية الخامسة" في المرتبة الخامسة لاستقطابها 1,501 معاملة

ونلاحظ قائمة مختلفة عند تحليل قيم المعاملات، مع تصدر "نخلة جميرا" التي سجلت معاملات بقيمة اقتربت من 9.5 مليار درهم، تلتها "الخليج التجاري" مع 6.5 مليار درهم، ثم "برج خليفة" و"مرسى دبي" في الثالثة والرابعة وبقيمة 5.8 مليار درهم تقريبًا لكل منها. وكانت المرتبة الخامسة لمنطقة الوصل التي شهدت صفقات بقيمة 5.6 مليار درهم.