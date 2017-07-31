السعودية بحاجة لاستثمار 613 مليار دولار بالبنية التحتية

أشاد كريس هيثكوت، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للبنية التحتية التابع لمجموعة العشرين، بخطوات السعودية لإشراك القطاع الخاص في تطوير مشاريع البنية التحتية، مشيرا إلى أن المملكة ما تخصصه للمطارات والموانئ جيد، لكنها بحاجة الى زيادة حجم الاستثمار المخصص للطرقات والاتصالات.

وقال كريس في لقاء له مع "العربية" خلال حديث حول تقرير المركز العالمي للبنية التحتية التابع لمجموعة الـ20 حول الاستثمارات المطلوبة حتى 2040، إن السعودية بحاجة إلى استثمار 613 مليار دولار في البنية التحتية بحلول ذلك الوقت، وأن الفجوة التمويلية لمشاريع البنية التحتية تقدر بـ100 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن السعودية تجيد تخصيص التمويل لتطوير المطارات والموانئ.