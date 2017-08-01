"الدار" تطلق 4 مشاريع عقارية جديدة في 6 أشهر

تبدأ شركة الدار العقارية الأعمال الإنشائية في 4 مشاريع جديدة في أبوظبي في فترة تمتد بين 6 و9 أشهر، حسب طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للتطوير في الشركة، موضحاً أن المشاريع الأربعة توفر نحو ألف شقة سكنية، و192 شقة فندقية، وفندقين ومساحات تجزئة.

وقال الذيابي إن المشاريع الجديدة تشمل 636 وحدة سكنية ضمن مشروع "ذا بردجز"، وكذلك مشروع شمس مارينا الذي يضم فندق "فيدا شاطئ جزيرة الريم أبوظبي"، ويوفر أيضاً 329 شقة سكنية، و192 شقة فندقية، موضحاً أن المشروع الثالث عبارة عن إضافة مساحات تجزئة وتوسعة في "ياس مول"، وأخيراً مشروع إنشاء فندق "ياس مول"، وفقاً لما نقلته صحيفة "الاتحاد".

وذكر أن بدء تطوير هذه المشاريع، يأتي في إطار الخطة الاستثمارية المعلن عنها مؤخراً بقيمة 3 مليارات درهم، حيث تم استثمار 1.1 مليار درهم منها في 4 مشاريع، شملت الاستحواذ على مبنى ضمان في إمارة أبوظبي، وتوسعة الجيمي مول في العين، وتطوير مدرستي المعمورة وريبتون، فيما تقدر قيمة المشاريع الأربعة المرتقبة نهاية 2017 وبداية 2018 بنحو 1,9 مليار درهم.

وأوضح الذيابي أن مشروع "شمس مارينا" سيتألف من 4 أبراج، منها برج فندقي، وبرجان سكنيان، وبرج للشقق الفندقية، مضيفاً أن "الدار" وقعت خلال شهر أبريل الماضي اتفاقية مع "فيدا للفنادق والمنتجعات"، التابعة لـ "مجموعة إعمار للضيافة"، لتشغيل الفندق، حيث من المقرر انطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع "فيدا" خلال العام الجاري، على أن يتم الانتهاء منها في 2020.

ويضم برجا "فيدا شاطئ جزيرة الريم أبوظبي" 262 غرفة وجناحاً، إضافة إلى 192 شقة فندقية للإقامة القصيرة والطويلة، كما يضم المشروع أيضاً 329 شقة تتوزع على برجين بإطلالات على المرسى.

وأضاف الذيابي أن مشروع "شمس مارينا" يعتبر من فئة الإسكان الفاخر، في ظل اهتمام الشركة بتوفير مشاريع تناسب الفئات كافة، وذلك بعد إطلاق مشروعي "ذا بردجز" و"ميرا" في جزيرة الريم لذوي الدخل المتوسط.

وفيما يتعلق بمشروع "ذا بردجز"، أوضح الذيابي أن المشروع ككل يتضمن 6 أبراج توفر 1272 وحدة سكنية، بقيمة بتكلفة 1.3 مليار درهم، بيد أن الشركة تبدأ الأعمال الإنشائية في البداية بالأبراج الثلاثة التي طرحها للبيع أخيراً، والتي تضم 636 وحدة سكنية، حيث تم إدراج المباني الثلاثة المتبقية في محفظة الدار العقارية المؤجرة، ضمن محفظة إدارة الأصول لتعزيز الإيرادات المتكررة.

وأضاف الذيابي أن الربع الثاني من العام الحالي شهد بيع الشركة لكامل وحدات "ذا بردجز" التي تم طرحها للبيع، بقيمة 600 مليون درهم.

وفيما يتعلق بمشروعي "توسعة ياس مول" و"فندق ياس مول"، أوضح الذيابي أن التوسعة تشمل إنشاء مساحات تجزئة جديدة ملحقة بالمول، لعلامات تجارية كبيرة.