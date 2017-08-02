نمو قطاع البناء البريطاني بأدنى مستوى في 11 شهراً

أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن النمو في قطاع البناء البريطاني تراجع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً خلال يوليو، مع تأثر الطلبيات الجديدة سلباً جراء ضعف آفاق الاقتصاد وتنامي الضبابية السياسية.

وانخفض مؤشر "ماركت/سي.آي.بي.إس" لمديري المشتريات في قطاع البناء البريطاني إلى 51.9 نقطة من 54.8 في يونيو، وهو ما يقل عن جميع توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع لـ "رويترز"، والتي أشارت إلى قراءة تبلغ 54.5 نقطة.

وتتضارب نتائج هذا المسح مع بيانات أخرى، مما يعكس مؤشرات متباينة على اجتماع صناع السياسات في بنك انجلترا المركزي هذا الأسبوع، لتحديد أسعار الفائدة. فقد أظهر مسح مماثل أمس الثلاثاء، أن نمو قطاع الصناعات التحويلية البريطاني تحسن في الشهر الماضي بفضل زيادة الصادرات. غير أن مؤشر مديري المشتريات في قطاع البناء، الذي يشكل نحو 6% من الناتج الاقتصادي البريطاني، أظهر اليوم الأربعاء أن القطاع يواجه صعوبة في الحفاظ على زخمه.

وأظهر المؤشر أن أحجام الأعمال الجديدة انخفضت لأول مرة منذ أغسطس 2016، متأثرة بتباطؤ قطاع البناء التجاري. وأظهر المؤشر أيضاً أن قطاع بناء المنازل شهد تباطؤاً وهو ما يعكس علامات أخرى على تباطؤ سوق الإسكان.

وأعلن بنك إنجلترا يوم الاثنين أن الرهون العقارية التي تمت الموافقة عليها تراجعت لأدنى مستوى في تسعة شهور خلال يونيو.