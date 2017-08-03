عقار ماب: ارتفاع الطلب على العقارات بمصر 12% خلال يوليو

أظهر مؤشر عقار ماب ارتفاع الطلب العقاري في مصر خلال أشهر صيف 2017، حيث ارتفع الطلب للشهر الثاني على التوالي لتصل قيمة مؤشر عقار ماب إلى 3017 نقطة، محققاً بذلك زيادة شهرية بنسبة 12% بالمقارنة مع شهر يونيو.

ومن المتوقع أن يستمر الطلب في الارتفاع خلال شهر أغسطس ومن ثم سيتراجع الطلب مع دخول عيد الأضحى ودخول موسم المدارس خلال شهر سبتمبر.

وسجل موقع عقار ماب نمو متزايد في الطلب على منطقة الساحل الشمالي في القطاع السياحي والقاهرة الجديدة والشروق والشيخ زايد واكتوبر في القطاع السكني.

ويتم حساب قيمة مؤشر عقار ماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقار ماب والذي يحتوي على أكثر من 100 ألف وحدة عقارية، بالإضافة إلى وجود ما يقارب مليون زيارة للموقع بشكل شهري.

أيضاً يتم الاعتماد على بيانات اقتصادية وإحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.