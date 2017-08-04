5 مليارات درهم تداولات العقارات في دبي خلال أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس 4.9 مليار درهم، كانت أبرزها رهون بقيمة قدرها 2.9 مليار درهم من خلال 448 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 1066 مبايعة بقيمة 2 مليار درهم، منها 102 مبايعة للأراضي بقيمة 700 مليون درهم و964 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.3 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 200 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني تليها مبايعة بقيمة 92 مليون درهم في منطقة ند حصة تليها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة ورسان الأولى.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في ورسان الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

و قد تصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 191 مبايعة بقيمة 141 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها95 مبايعة بقيمة 110 ملايين درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 88 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.9 مليار درهم منها 123 رهن أراض بقيمة 2.4 مليار درهم و325 رهن فلل وشقق بقيمة 500 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة نخلة جميرا بقيمة 692 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الثالثة بقيمة 471 مليون درهم.

