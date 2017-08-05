إعمار مصر تدرس مشروعا استثماريا بالعلمين الجديدة

قالت وزارة الاستثمار المصرية إن وزيري الاستثمار والإسكان بحثا مع رئيس إعمار مصر إقامة مشروع استثماري في مدينة العلمين الجديدة بشمال مصر.

وأضافت الوزارة في بيان أن سحر نصر وزيرة الاستثمار ومحمد الدهان رئيس إعمار مصر تفقدا اليوم السبت الأرض المقترح إقامة المشروع عليها.

وخلا البيان من أي تقديرات مالية أو أي جدول زمني.

تبلغ محفظة استثمارات إعمار مصر في البلاد نحو 53 مليار جنيه وفقا لموقعها الإلكتروني.

وقال الدهان في البيان إن رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية محمد العبار يرغب في إقامة "عدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وفي القاهرة وجنوب سيناء في اطار حرصه على دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب".

كان العبار أجرى مقابلة مع وزيرة الاستثمار المصرية الأسبوع الماضي لبحث إقامة مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة.

من أهم مشروعات إعمار في مصر مشروع (أب تاون كايرو) الذي يقع على مساحة 4.5 مليون متر مربع في القاهرة وعلى ارتفاع 200 متر فوق سطح البحر ومشروع مراسي الذي يقع على مساحة 6.5 كيلومتر مربع على ساحل البحر المتوسط ومشروع ميفيدا على مساحة 3.8 مليون متر مربع في التجمع الخامس بمدينة القاهرة.

وأبدى مصطفى مدبولي وزير الإسكان في البيان استعداد وزارته "تخصيص أرض مناسبة للمستثمر الإماراتي... في (العلمين الجديدة) عن طريق الشراكة مع الحكومة على أن تكون المساحة مناسبة من أجل إنجاز المشروع في أسرع وقت".