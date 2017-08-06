المعهد العقاري السعودي: 40 ألف فرصة تدريب في 5 سنوات

أطلقت وزارة الإسكان السعودية المعهد العقاري، الذي يأتي ضمن المبادرات التي تهدف إلى تحقيق "رؤية المملكة 2030"، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدریب التقني والمهني.

وقال محمد بن معمر المشرف العام على المعهد العقاري السعودي، إن الأدوار المنوطة بالمعهد ستؤدي إلى رفع الوعي في السوق العقاري، ورفع جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأكد بن معمر في مقابلة مع "العربية" أن الدولة حرصت في جميع الأنظمة والتشريعات على عدم ممارسة الوساطة العقارية والنشاطات الأخرى إلا من قبل السعوديين، معتبراً أن دور المعهد في توفير شهادات احترافية متخصصة بقطاعات العقار، سيوفر فرصاً أكبر في خلق الوظائف للسعوديين في هذه القطاعات الحيوية والمهمة.

وأشار إلى دور وزارة الإسكان وهيئة العقار في تنفيذ التشريعات بحيث ستكون الأولوية للحاصلين على الشهادات الاحترافية المتخصصة للعمل في المهن المتصلة بقطاعات العقار.

ويستهدف المعهد العقاري تقديم العدید من الدورات والبرامج التدریبیة المتخصصة في مجالات التشیید والبناء والعقار. وهذه البرامج ستساهم في تنظيم السوق وزیادة نسبة السعودیین العاملین في القطاع العقاري، إذ سيوفر المعهد 40 ألف فرصة تدريبية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ما سيساهم في إيجاد آلاف فرص العمل للجنسين.