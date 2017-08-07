بريطانيا.. أضعف نمو لأسعار المنازل بـ 4 سنوات

قال بنك هاليفاكس للقروض العقارية، إن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت بأبطأ وتيرة فيما يزيد على أربعة أعوام خلال الثلاثة الأشهر المنتهية في يوليو/تموز مع تأثر المستهلكين بارتفاع معدل التضخم بوتيرة أسرع من الأجور.

وارتفع متوسط أسعار المنازل خلال هذه الفترة 2.1 في المئة عنه قبل عام مقارنة مع زيادة 2.6 في المئة في يونيو/حزيران وانخفاضا من وتيرة نمو تجاوزت ثمانية في المئة في يوليو/تموز من العام الماضي.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز زيادة اثنين في المئة. وفي شهر يوليو/تموز وحده ارتفعت أسعار المنازل 0.4 في المئة لتتعافى جزئيا من هبوط شهري نسبته 0.9 في المئة في يونيو/حزيران، وهي نسبة أعلى قليلا من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز والذي أشار لنمو بنسبة 0.2 في المئة.

ونزلت الأسعار 0.2 في المئة في الفترة بين مايو/أيار ويوليو/تموز مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة وهو رابع هبوط فصلي على التوالي بما يمثل أطول موجة نزول من نوعها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وتباطأت سوق الإسكان البريطانية كثيرا منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو/حزيران 2016، حين كانت الأسعار تزيد بنحو 10 بالمئة سنويا.