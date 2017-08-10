السعودية تتوقع جذب أكبر 20 شركة هندسية في العالم

توقعت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية استقطاب أفضل 20 شركة هندسية في العالم، مع فتح الباب أمام الشركات الأجنبية العاملة في المجال الهندسي للعمل في السعودية، بنسبة تملك 100%، الأحد المقبل.

ونقلت "الاقتصادية" عن عايض العتيبي، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير بيئة الاستثمار، قوله إن قرار السماح للشركات الهندسية العالمية بالاستثمار بنسبة تملك 100% في السوق المحلية، يتوافق وتطلعات "رؤية المملكة 2030" وبرامجها التنفيذية، كما أنه دليل إضافي على الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

وأضاف العتيبي أن الشركات التي سترخص لها الهيئة العامة للاستثمار، هي شركات عالمية لها سجل دولي بعمر لا يقل عن 10 سنوات، وتتواجد في أربع دول، مشيراً إلى أن هذا يفوق ما التزمت به المملكة أمام منظمة التجارة العالمية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على استقطاب أفضل الشركات العالمية التي تعمل في هذا المجال، لتعزيز تنافسية النشاط الهندسي، مبينا أن استقطاب الشركات الموجودة في دول العالم بأحجام مشاريع كبيرة وأرباح عالية وكفاءة في الموارد المالية والبشرية، سيعمل على إدخال قيمة مضافة للبلد والاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن هذه الاشتراطات من خبرات عالمية وفروع، سينتج عنها نقل الخبرات بشكل مهم للسوق السعودية، فضلا عن المساهمة في فتح فرص وظيفية للسعوديين محلياً.

وكان مجلس الوزراء قد أقر الإثنين الماضي، السماح للشركات الهندسية العالمية بالاستثمار بنسبة تملك 100% في السوق المحلية.

وبحسب "الاقتصادية"، يبلغ عدد المكاتب الهندسية في السعودية 3053 مكتباً.

وقال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، في وقت سابق، إن قرار مجلس الوزراء سيرفع نسبة توطين الأعمال الهندسية ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى نقل الخبرات النوعية المتراكمة لتلك الشركات.

وأوضح القصبي أن وجود الشركات العالمية المتميزة في مجال الخدمات الهندسية والاستشارية، سيوجد كفاءات وطنية مميزة تكتسب الخبرة من بيوت الخبرة الرائدة، إضافة إلى تقليل التكلفة المالية للتعاقدات الهندسية.