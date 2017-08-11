خمسة مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 5 مليارات درهم في أسبوع، كانت أبرزها رهون بقيمة قدرها 2.7 مليار درهم من خلال 271 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1045 مبايعة بقيمة 2.3 مليار درهم، منها 161 مبايعة للأراضي بقيمة مليار درهم و884 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.3 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 211 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة البطين.

وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 3 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيراً مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 112 مبايعة بقيمة 170 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها90 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 90 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.7 مليار درهم منها 93 رهون أراض بقيمة 2.4 مليار درهم و178 رهون فلل وشقق بقيمة 300 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 894 مليون درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 260 مليون درهم.

وعلى الصعيد اليومي حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.2 مليار درهم، كانت أبرزها رهون بقيمة قدرها 1.6 مليار درهم من خلال 57 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل 281 مبايعة بقيمة 600 مليون درهم، منها 51 مبايعة للأراضي بقيمة 300 مليون درهم و230 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 300 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 211 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني.