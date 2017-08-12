21 مليار درهم قيمة مشاريع عقارية في دبي بالنصف الأول

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن عدد المشاريع العقارية التي تم تدشينها من بداية عام 2016 ولغاية النصف الأول من عام 2017 البالغ 88 مشروعا عقاريا، وسجلت الدائرة خلال النص الأول من عام 2017 ما يقارب 68 مشروعا عقاريا بقيمة تبلغ 21 مليار درهم.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن دبي تشهد في الوقت الراهن اهتماماً متزايداً لدى المستثمرين الدوليين، وهو ما يرسخ الثقة في حيوية القطاع العقاري وآفاقه المستقبلية.

وشهد النصف الأول من العام الجاري إطلاق مشروعات على خلفية الطلب المتنامي في السوق العقاري وتلبي تطلعات المستثمرين من مختلف الجنسيات، حيث تم تسجيل 68 مشروعا عقاريا.

وأضاف بن مجرن أن عدد المطورين المسجلين في قاعدة بيانات الدائرة 713 مطورًا، في حين وصل عدد المشاريع العقارية إلى 483 مشروعًا.

وللتأكيد على حيوية السوق العقاري في إمارة دبي، أوضح بن مجرن أن عدد المشاريع المنجزة التي تم تسليمها على مدار 10 سنوات منذ إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، قد بلغ 535 مشروعا من مختلف الأحجام والاستخدامات التي تخدم كافة الأنشطة الاقتصادية في دبي، إضافة إلى ذلك شهد النصف الأول من هذا العام إنجاز 24 مشروعًا كان قد تم الشروع بها في سنوات سابقة.

وتؤكد الأرقام من جديد حقيقة لا لبس فيها، وهي أن السوق معزز بالزخم الكافي الذي يؤهله للمضي قدمًا في خط النمو التصاعدي، مستفيدا من عوامل محلية أولها تطوير مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى أجواء الأمن والطمأنينة التي تتمتع بها دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في محيطها الإقليمي.