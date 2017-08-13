أبوظبي تستعد لإطلاق مشاريع عقارية جديدة في سبتمبر

قال عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين في الإمارات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة المنصوري ثري بي عامر العمر سالم المنصوري، إن السوق العقاري في أبوظبي يوفر آلاف الوحدات السكنية التي جرى الانتهاء منها في عدد من مشاريع الإمارة، فيما ينظر إلى العديد من المؤشرات الإيجابية الأمر الذي نلمسه في نتائج الشركات العقارية التي أعلنت عن تحقيق نمو في الأرباح خلال النصف الأول.

وأكد المنصوري أن القطاع العقاري في الدولة بخير في ظل حرص شركات التطوير العقاري على إطلاق مشاريع تلبي الطلب عليها، خاصة في ظل وجود إقبال كبير من قبل المواطنين والمقيمين والأجانب على شراء وتملك الوحدات السكنية سواء بغرض السكن أو الاستثمار، خاصة وأن الاستثمار في المجال العقاري مجدٍ ويحقق عوائد جيدة تصل إلى 8% سنويا، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

ولفت إلى أن شركات عقارية نجحت في بيع مشاريع أطلقتها بالكامل خلال الفترة الماضية على غرار مشروع "ذا بريدجز" الذي أطلقته الدار العقارية" في أبريل الماضي ونجحت في بيعه بالكامل خلال أيام معدودة، الأمر الذي عزز من ثقة المستثمرين في القطاع العقاري ودفعهم للتفكير في طرح مشاريع تتناسب مع ذوي الدخل المتوسط الذين يشكلون الشريحة الأكبر من الباحثين عن وحدات سكنية تناسب قدراتهم المالية.

وأوضح أن نتائج الشركات العقارية المدرجة في أسواق الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري كانت إيجابية، ما يعزز الثقة في القطاع العقاري وقدرته على مواجهة المصاعب التي قد يتعرض لها، خاصة وأن هناك شركات كانت تسجل خسائر خلال الفترة الماضية وتمكنت من التحول إلى الربحية، بخلاف النمو الذي سجلته شركات عقارية أخرى في أرباحها وإيراداتها.