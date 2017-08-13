إطلاق "كريك رايز" عاشر مشاريع "إعمار" في خور دبي

أطلقت إعمار العقارية أبراج "كريك رايز" في منطقة الجزيرة، وهو العاشر في إطار المشروع الأم خور دبي.

وبحسب المصادر، فإن المشروع الجديد يستهدف شريحة الراغبين بتملك العقارات السكنية الفاخرة في مدينة المستقبل، وفقا لما ورد في صحيفة "البيان".

ويتوقع بدء الأعمال الإنشائية في النصف الثاني من 2018 ووعدت الشركة بتسليم المشروع في نهاية أغسطس 2020. ويتكون "كريك رايز" من برجين للشقق السكنية الفاخرة.

وتقول عقارات دبي aqaratdubai.ae، إن إعمار طرحت شققاً متنوعة بأسعار وجدول سداد مرن إذ إن أسعار الشقة المكونة من غرفة نوم ومساحتها 830 قدماً مربعاً، تبدأ من 1.3 مليون درهم، بينما المكونة من 3 غرف ومساحتها 1642 قدماً مربعاً، تبدأ من 2.4 مليون درهم.

وطرحت إعمار خطة سداد تقوم على سداد 6 دفعات قيمتها الإجمالية 50% من قيمة العقار قبل وخلال تشييد المشروع بينما يجري سداد الدفعة السابعة وقيمتها 50% المتبقية عند التسليم. وتبلغ قيمة الدفعة الأولى 5% عند الحجز.