بن سعيدان: إجراءات "الإسكان" السعودية تؤتي ثمارها

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سلمان عبدالله بن سعيدان للعقارات، سلمان بن سعيدان، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان السعودية مع مطلع العام الجاري تؤتي ثمارها.

وأضاف بن سعيدان "وزارة الإسكان بدأت في فبراير الماضي خطة لدعم السوق بمنتجات جديدة، تضمنت تقديم أراض بأسعار منخفضة، إضافة إلى الشراكة مع المطورين، واعتماد مركز وافي والبيع على الخارطة، وقد لاحظنا زيادة في الطلبات وزيادة في التنفيذ السكني".

وتوقع بن سعيدان المزيد من هذه المنتجات مع التزام وزارة الإسكان حتى الآن، ويحسب للوزارة التزامها بما تعلنه في يوم 15 من كل شهر، والأرقام تنمو كل شهر عن الشهر الذي يسبقه.

وأشار بن سعيدان إلى أن الطلب موجود حتى الآن من واقع قوائم الإسكان، حيث يوجد 1.1 مليون وحدة مسجلة في الوزارة، إضافة إلى 450 ألف طلب في صندوق التنمية العقارية، وهي تتمحور حول القرض السكني والبالغة قيمته 500 ألف ريال.

ولفت بن سعيدان إلى أنه في السابق لم تكن هناك منتجات تناسب هذا الطلب، إلا أن هذا تحقق في المشاريع التي بدأت تسوقها الآن وزارة الإسكان مثل مشروع ديار الحسا ومشاريع أخرى.