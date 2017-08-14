"شعاع" تتوسع عقارياً.. ومشروع بمليار درهم بالإمارات

أكد المدير العام لـ"شعاع كابيتال" فؤاد طارق خان، عزم الشركة التركيز في المرحلة المقبلة على الاستثمار في قطاع العقارات في الدولة، كاشفاً أنها ستعلن قريبا عن مشروع عقاري متعدد الاستخدامات في الإمارات بقيمة تصل إلى مليار درهم، غير أن الشركة اليوم في مرحلة الحصول على الموافقات اللازمة للمشروع.

كما تعتزم الشركة الإعلان عن افتتاح فندق جديد في الرياض، هو ثاني فنادقها في السعودية، في سبتمبر المقبل. وستفتتح فندقا جديدا في الدمام بحلول العام المقبل.

وقال إن الشركة ستقوم بإطلاق صندوق عقاري في السعودية بقيمة تصل إلى مليار ريال سعودي، بحسب ما ورد في "الخليج" الاقتصادي.

ولفت إلى خطط الشركة للمرحلة القادمة التي تقوم على التخلص من الاستثمارات غير المرتبطة بقطاعات عملها الأساسية وتعزيز عملها في مجال الوساطة والاستثمارات المصرفية وأسواق الرساميل، مؤكداً أن الشركة بصدد إدارة اكتتاب أولي عام جديد قبل نهاية العام الجاري، في قطاع العقارات وبقيمة تصل إلى 200 مليون دولار.

كما أكد أن الشركة ستتولى إدارة عدة صفقات أسهم خاصة في قطاعات الخدمات المالية والنقل والمواصلات والعقارات والطيران بقيمة مجمعة تصل إلى 250 مليون دولار.

من جهة أخرى، كشف خان عن قيام الشركة باعتماد سياسة توزيعات أرباح، حيث تنوي المضي في توزيعات أرباح نقدية لمساهميها تصل إلى 50% من صافي الربح بعد توقف 10 سنوات، وكانت آخر مرة قامت فيها الشركة بتوزيع أرباح لمساهميها عام 2007.

وشدد على أن الشركة تسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف النمو المعلنة في المرحلة القادمة، قائلا إن الشركة تطمح لرفع حجم الأصول المدارة إلى 5 مليارات درهم قبل نهاية العام الجاري، وتصل قيمة الأصول المدارة لدى "شعاع" في الوقت الحاضر إلى حوالي 3 مليارات درهم.