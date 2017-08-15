بالأسماء.. تخصيص 28 ألف منتج سكني في السعودية

أعلنت وزارة الإسكان السعودية اليوم عن تخصيص 28051 منتجا سكنيا في جميع مناطق المملكة ضمن الدفعة السابعة من برنامج "سكني" الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج خلال العام الجاري 2017.

وشملت المنتجات السكنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، 7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و7807 أراض بدون مقابل مالي، و12544 وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة "وافي" بالشراكة مع المطوّرين العقاريين.

وبإعلان هذه الدفعة الجديدة يصبح إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أعلنتها الوزارة منذ فبراير الماضي 156008 منتجات.

وضمت منطقة الرياض 2118 تمويلاً مدعوماً و260 أرضًا مجانية، و 5215 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، فيما ضمت مكة المكرمة 1339 تمويلا مدعوماً، و4694 أرضا مجانية، و4351 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، والمدينة المنورة 552 تمويلاً مدعوماً، و2131 أرضًا مجانية، والقصيم 695 تمويلاً مدعوماً، و413 أرضًا مجانية، والمنطقة الشرقية 1042 تمويلاً مدعوماً، و309 أراض مجانية، و509 وحدات سكنية ضمن برنامج "وافي"، وعسير 657 تمويلاً مدعوماً، و1488وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي".

وشملت الدفعة في تبوك 256 تمويلاً مدعومًا و900 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، وحائل 212 تمويلاً مدعوماً، والحدود الشمالية 148 تمويلاً مدعوما، وجازان 168 تمويلاً مدعوماً، ونجران 191 تمويلاً مدعوماً، والباحة 151 تمويلاً مدعوماً، والجوف 171 تمويلاً مدعوماً.

وأوضح المتحدّث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، أن الدفعات المقبلة ستشمل المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية للوصول إلى العدد المستهدف خلال هذا العام والبالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي.

وقال السويلم إن الوزارة تعمل مع كل دفعة على إنهاء إجراءات المستحقين الذين تم تخصيص الوحدات السكنية الجاهزة لهم، وفقاً لرحلة المستفيد المعلنة مسبقاً والتي تشمل الموافقة المبدئية والمعاينة وصولاً للقبول النهائي، مشيراً إلى أن الأراضي المخصصة تشمل عددا من المحافظات والمراكز ومن دون مقابل مالي.

للاطلاع على أسماء المستفيدين اضغط هنا