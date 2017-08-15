"الإسكان" توقع مع 6 شركات تطوير عقاري لتنفيذ مشاريعها

وقّعت وزارة الإسكان السعودية اتفاقيات مع 6 شركات تطوير عقاري لتنفيذ 6 مشاريع في مناطق عدة بإجمالي 13144 وحدة سكنية، وهي شركة عبدالرحمن الراشد، وشركة الحاكمية للتطوير العقاري، وشركة شمايل الخليج، وشركة بن جارالله للتجارة والمقاولات القابضة، وشركة حمد وأحمد محمد المزيني العقارية، وشركة سندس، فيما وقّع صندوق التنمية العقارية اتفاقية مع بنك "سامبا" لتفعيل التمويل المدعوم.

وكذلك وقعت الوزارة على هامش مؤتمر صحفي للاعلان عن تخصيص وزارة الإسكان 28051 منتجاً سكنياً في جميع مناطق المملكة ضمن الدفعة السابعة من برنامج "سكني" 4 اتفاقيات مع عدد من الشركات المتخصصة في تقنيات البناء الحديثة، وهي شركة يانيجون قروب، وشركة فاست بريك روبوتكس، وشركة بناء القابضة، وشركة ايان القابضة، ومثل الوزارة في التوقيع المشرف العام على برنامج الابتكار وتقنيات البناء المهندس محمد بن فيصل بن معمر، وبحضور مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس خالد السالم.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت في 15 يناير الماضي عن إطلاق برنامج "سكني" الذي يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي كمستهدف لعام 2017، وأطلقت الدفعة الاولى في 15 فبراير الماضي بعدد منتجات بلغ 15653 منتجاً، فيما جاءت الدفعة الثانية بعدد 17923 منتجاً، أما الدفعة الثالثة فبلغت 18.799 منتجاً، وضمت الدفعة الرابعة 20.585 منتجاً، فيما بلغت الدفعة الخامسة 27.339، لتليها الدفعة السادسة بـ 27658 منتجًا سكنيًا.