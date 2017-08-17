عقارات دبي تجتذب استثمارات من 217 جنسية

ارتفع عدد الجنسيات المستثمرة في سوق دبي للعقارات إلى 217 جنسية من مختلف أنحاء العالم، صعوداً من 180 جنسية في العام 2016، ما يؤكد على المكانة العالمية التي تحظى بها دبي.

ونقلت "البيان" عن سلطان بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، قوله إن "ثقة المستثمرين الدوليين هي ثمرة الجهود التي تبذلها حكومة دبي والتي لعبت الدور الأبرز في إرساء مناخ استثماري معزز بالثقة".

ويبلغ متوسط العائد على الاستثمار في العقار السكني بدبي ما بين 10% و20%، وبات عدد من المستثمرين يشترون العقار الجاهز بهدف تأجيره، مستفيداً من تزايد العائد على هذا النوع من الاستثمار والذي يتراوح ما بين 8% و10%.

أما سكن العمال فيحقق عوائد استثمارية سنوية تفوق 10% من إجمالي تكلفة بناء أو شراء العقار. أما عائدات الاستثمار في عقارات التجزئة فتتراوح ما بين 8% و10% سنوياً، أما متوسط العائد على الاستثمار في العقارات الصناعية فيتراوح حالياً بين 8% و12%، وفقاً لـ"البيان".