DIFC يستعد لافتتاح مشروعين عقاريين بـ1.2 مليار درهم

يستعد مركز دبي المالي العالمي لافتتاح مشروعين عقاريين كبيرين خلال النصف الأول من العام المقبل بمساحة تتجاوز 800 ألف قدم مربعة وتكلفة تقترب من 1.2 مليار درهم، بحسب نبيل الكندي، الرئيس التنفيذي للتطوير العقاري في مركز دبي المالي العالمي.

وأكد الكندي خلال جلسة حوارية عقدت في المجلس الإعلامي لمركز دبي المالي العالمي أن مشروع "أفينيو البوابة في مركز دبي المالي العالمي" يعد حلقة وصل تربط بين جميع المباني الموجودة في المركز عبر مستوى البوديوم في كل منها، بداية من مبنى البوابة وصولاً إلى أبراج سنترال بارك، وذلك من خلال 660 ألف قدم مربعة من مساحات التجزئة المتميزة.

ويعتزم المشروع استضافة أكثر من 200 من المطاعم ومرافق الترفيه والتسوق الحصرية، متوقعاً أن يرى المشروع الذي تجاوز القيمة الإجمالية له المليار درهم ويمتد بطول إجمالي قدره 880 متراً، النور خلال الربع الثاني من العام القادم، ليكون له بالغ الأثر في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كوجهة عصرية فريدة للعيش والعمل والترفيه.

وذكر الكندي أن أحدث الإنجازات الإنشائية في المشروع، تشمل إتمام 35% من الأعمال الإنشائية، والبدء بالأعمال الميكانيكية والكهربائية وتمديدات الصرف الصحي في الموقع، حيث استغرق المشروع حتى الآن نحو 3.5 مليون ساعة عمل، لافتاً إلى البدء في الأعمال المتعلّقة بشبكة الطرق ومواقف السيارات والمساحات العامة في منطقة مركز دبي المالي العالمي في وقت لاحق من الشهر الجاري، ليتم وصل مشروع "أفینیو البوابة في مركز دبي المالي العالمي" بالمخطط الرئيسي للمركز بعد أن تم تكليف مجموعة (HLG) بتولي هذه الأعمال، والتي تبلغ قيمتها 49.5 مليون درهم.

وقال الكندي إن مشروع "ذا إكستشينج" الذي يمتد على مساحة 147 ألف قدم مربعة، وتبلغ تكلفته الإنشائية 180 مليون درهم، ستنتهي الأعمال الإنشائية فيه خلال الربع الأول من العام المقبل سيلعب دوراً أساسياً في زيادة الفرص المتاحة أمام الشركات الجديدة، وبالتالي دعم إمكانات النمو في قرية البوابة ضمن المركز.

وذكر أن المساحة القابلة للتأجير في المبنى تبلغ 147 ألف قدم مربعة، منها 114 ألف قدم مربعة مخصصة للمكاتب، و33 ألف قدم مربعة لشركات تجارة التجزئة، منوهاً بأن هناك بالفعل ارتفاعاً في الطلب على استئجار المكاتب، حيث تبلغ نسبة الإشغال في الوقت الحالي 50% قبل انتهاء الأعمال الإنشائية. وأوضح الكندي أن إجمالي مساحة الأراضي التابعة لمركز دبي المالي العالمي يبلغ حالياً 25 مليون قدم مربعة تم تطوير نسبة 51% منها فعلياً، و16% قيد التطوير حالياً، فيما توجد خطة لتطوير نسبة 22% من الأراضي المتبقية، والتي تبلغ نحو 7.5 مليون قدم مربعة، إلى جانب تخصيص نسبة 11% كمناطق مشتركة، منوهاً بأن نسبة الإشغال في المناطق التي تم تطويرها تتجاوز 99%.