ارتفاع أسعار المنازل الجديدة بالصين 0.4% في يوليو

ارتفع متوسط أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة رئيسية بالصين 0.4% في يوليو تموز مقارنة مع الشهر السابق وذلك في تباطؤ من نمو بلغ 0.7% في يونيو حزيران وسط جهود من صناع السياسات لكبح جماح السوق.



ومقارنة بها قبل عام تكون أسعار المنازل الجديدة قد ارتفعت 9.7% في يوليو تموز في تباطؤ أيضا من زيادة نسبتها 10.2% في يونيو حزيران حسبما تفيده حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات أصدرها المكتب الوطني للإحصاءات اليوم الجمعة.



وانخفضت أسعار المنازل الجديدة في بكين 0.1% في يوليو تموز بعد هبوط أكبر بلغ 0.4% في يونيو حزيران.



واستقرت الأسعار في شنغهاي بينما انخفضت 0.2% عن الشهر السابق في شنتشن.



كثفت الجهات التنظيمية حملتها على المضاربة العقارية منذ أواخر مارس آذار حيث شددت الإجراءات في ما لا يقل عن 20 مدينة لاحتواء صعود الأسعار مما أفضى إلى تباطؤ متواضع في القطاع العقاري.



وأظهر نمو الاستثمار العقاري مؤشرات إجهاد بالفعل حيث تراجع إلى 4.8% في يوليو تموز عنه قبل عام مقارنة مع 7.9% في يونيو حزيران وفقا لحسابات رويترز المبنية على الأرقام الرسمية.



ويتوقع محللون كثيرون أن يفقد القطاع مزيدا من الزخم في النصف الثاني من السنة في مواجهة تشديد السياسة النقدية وحملة رسمية لتقليص الاستدانة.