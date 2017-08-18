2.56 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.56 مليار درهم، كانت أبرزها رهون بقيمة قدرها 2.2 مليار درهم من خلال 68 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 176 مبايعة بقيمة 352 مليون درهم، منها 31 مبايعة للأراضي بقيمة 176 مليون درهم، و145 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 176 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة السطوة، تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في المنطقة عينها.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.2 مليار درهم، منها 24 رهن أراض بقيمة 1.4 مليار درهم، و44 رهن فلل وشقق بقيمة 808 ملايين درهم، وكان أهمها بمنطقة رأس الخور الصناعية الأولى بقيمة مليار و300 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 770 مليون درهم.