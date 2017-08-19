%49 حصة الإمارات من مشاريع التشييد في الخليج

واصل قطاع البناء والتشييد في الإمارات نموه وبلغت حصته 49% من عقود الإنشاءات التي جرى ترسيتها خلال الربع الثاني من العام الجاري 2017 من إجمالي العقود في قطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب صحيفة البيان.

وتتقدم 3 مشروعات إماراتية باقي العقود الإنشائية الضخمة في دول الخليج التي جرى ترسيتها على شركات مقاولات، وهي ديرة مول في جزر ديرة بدبي، وسيتي سنتر الزاهية في الشارقة، وياس ايكرز (المرحلة الأولى) في جزيرة ياس بأبوظبي.

وبلغت قيمة عقود البناء في "دول التعاون" نحو 187 مليار درهم لنحو 801 مشروع إنشائي يجري ترسيتها في عام 2017.

وتلعب أحداث مثل معرض "إكسبو دبي 2020" بجانب الاستقرار الذي نشهده في أسعار النفط وخطط دول الخليج المختلفة لتحقيق التنويع الاقتصادي، وزيادة مستويات المعيشة دوراً حيوياً في إرساء العقود في قطاع الإنشاءات.