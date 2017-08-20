الإسكان تفعل "اتحاد الملاك" لتنظيم الملكية المشتركة

مع تغير ثقافة السكن في السعودية، وانتقال بعض السعوديين من العيش في الوحدات المستقلة إلى المجمعات المشتركة، قامت وزارة الإسكان السعودية بتفعيل "برنامج اتحاد الملاك" لتوفير بيئة آمنة ومستدامة للتعايش السكني المشترك.

ويمثل "اتحاد الملاك" مجموع الملاك الذين يمتلكون الوحدات العقارية في المبنى أو الحي، لإدارة العقار والمحافظة عليه وحسن الانتفاع به.

بالتالي يعمل هذا الاتحاد على تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق، إضافة إلى القيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.

أما عن كيفية تنظيم "اتحاد الملاك"، فتضع الوزارة الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة، كما تنظم خدمات إدارة المرافق والمجمعات.

أما بالنسبة لوضع ملاك العقارات القائمة حالياً، فإذا تجاوز عدد الوحدات العقارية 10 وحدات، أو تجاوز عدد الملاك الـ 5، فيصبح التسجيل إلزاميا، ويتم ذلك عبر البوابة الإلكترونية لاتحاد الملاك.

وبعد التسجيل، تنعقد أول جمعية عمومية لاختيار مجلس إدارة الاتحاد.

وفي حال المطور العقاري، فيحتاج إلى توفير المتطلبات الموجودة على الموقع وتقديم اللائحة الداخلية للاتحاد، بعدها تعتمد الوزارة اللائحة الداخلية الصادرة من وزارة الإسكان، وتتم إضافة لائحة "اتحاد الملاك" على العقد وتوثق في صك الملكية.

وتعمل وزارة الإسكان على آلية تحصيل الرسوم المترتبة على المسجلين بشكل منتظم، ويربط النظام الجهات ذات العلاقة لضمان الالتزام بالسداد.

كما توفر وزارة الإسكان منصة إلكترونية تجمع خدمات الشركات ومنتجاتها في مكان واحد، بحيث يمكن رؤية تقييم الشركات عند التسجيل من قبل المستفدين والتعاقد مع الشركة بشكل مباشر.