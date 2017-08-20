"إعمار" تطلق مركز التسوق العائلي "دبي هيلز مول"

أعلنت "إعمار العقارية"، اليوم الأحد، عن إطلاق "دبي هيلز مول"، المنطقة التجارية العائلية الجديدة التي تقع في قلب مشروع "دبي هيلز استيت" المتكامل الممتد على مساحة 11 مليون قدم مربعة، والذي يمتاز بطابعه المستدام وموقعه القريب من "مطار آل مكتوم الدولي" ووسط مدينة دبي.

ومن المقرر افتتاح المشروع الجديد أواخر عام 2019، محتضناً أكثر من مليوني قدم مربعة (187.500 متر مربع) من المساحات المخصصة للتأجير.

وسيضم المشروع أيضاً أكثر من 750 منفذاً تجارياً بما في ذلك متاجر الموضة والمطاعم والمقاهي وغيرها، إضافة إلى أربعة مراكز ترفيهية عائلية تشمل مجمعاً لدور العرض السينمائي، ومرافق أخرى تتضمن متجر هايبر ماركت بمساحة 65 ألف قدم مربعة، وسبعة متاجر رئيسية كبرى، إضافة إلى مواقف السيارات المجهزة لاستيعاب أكثر من 7 آلاف مركبة.

ويمثل "دبي هيلز مول" إضافة تثري الخيارات العصرية المتاحة لسكان "دبي هيلز استيت" الذي يضم مجمعات سكنية متنوعة، منها فيلات الغولف ومنازل التاون هاوس والشقق السكنية ذات الإطلالات المميزة.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية": "نعمل على تطوير "دبي هيلز مول" بأسلوب جديد لا يقتصر في تركيزه على خيارات التسوق والترفيه، بل يقدم للزوار تجارب متنوعة تواكب أرقى أساليب الحياة العصرية. وتتكامل في المشروع الخصائص التقنية المتطورة مع مقومات المراكز التجارية الحديثة لتأسيس وجهة ذات بعد اجتماعي وثقافي تمثل ملتقى مميز لسكان المدينة وزوارها من كافة الفئات العمرية".

ويمثل "دبي هيلز مول" محوراً رئيسياً لمشروع "دبي هيلز استيت" الذي يعد واحداً من أكبر مشاريع المجمعات المتكاملة في المدينة، وتضطلع بتطويره "إعمار العقارية" عبر مشروع مشترك مع "مِراس".

وسيضم "دبي هيلز استيت" مناطق خضراء تصل مساحتها إلى أكثر من 23 مليون قدم مربعة، تشمل ملعب الغولف المطل على الأفق العمراني لـ "وسط مدينة دبي"، والحديقة المركزية التي تبلغ مساحتها نحو 1.9 مليون قدم مربعة. ويحيط بملعب الغولف أكثر من 4400 فيلا ومنزل تاون هاوس و22 ألف شقة.