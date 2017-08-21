الأندلس العقارية تبيع 56% من أصولها بـ1.35 مليار ريال

صدَقت الجمعية العامة العادية لشركة الأندلس العقارية على اتفاقية بيع كل من مركز الأندلس مول والفندق الملاصق له، اللذين يمثلان ما نسبته 56% من إجمالي أصول الشركة كما في نهاية 2016، و47%، بنهاية يوليو الماضي.

وبلغت قيمة البيع 1.350 مليار ريال، وستكون 70%، من قيمة البيع مقابل تملك الشركة لوحدات في هذا الصندوق، في حين يتم سداد الـ 30% المتبقية من تلك القيمة نقدا لصالح الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإنهاء كافة ما يلزم بخصوص هذا المشروع.

وسيتم إفراغ الأصول العقارية المذكورة لصالح الصندوق العقاري الذي سيدار من قبل شركة الأهلي المالية، وذلك وفقا لأنظمة ولوائح السوق المالية.