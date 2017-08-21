"إنفست غروب أوفرسيز" تضخ نصف مليار دولار بعقارات دبي

أعلنت شركة "إنفست غروب أوفرسيز"، المتخصصة في قطاع العقارات، عن استثمار 545 مليون دولار (2.1 مليار درهم) في قطاع العقارات في دبي حتى عام 2020، وفقاً لما نقلته "البيان".

وجاء في بيان للشركة أن أول استثمار لها سيكون برج "أي جي أو 101" في منطقة بحيرات جميرا بقيمة 500 مليون درهم، وسوف يرتفع البرج المخصص للسكن إلى 195 متراً، ويضم شققاً من غرفة وغرفتين وثلاث غرف.

ويهدف الاستثمار في البرج الجديد إلى توفير شقق عالية الجودة بأسعار معتدلة. ومن المقرر أن يبدأ العمل في البرج الجديد في ديسمبر المقبل، على أن ينتهي البناء في الربع الأخير من عام 2020.