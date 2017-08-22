ما عقوبة مكاتب الإيجار المخالفة لقرار السعودة الإجبارية

قال المشرف العام على قطاع "إيجار" في وزارة الإسكان السعودية محمد البطي إن الشبكة التي وضعتها الوزارة لا تقبل إلا الوسطاء العقاريين السعوديين، وذلك تطبيقاً للائحة المكاتب العقارية، مؤكداً أن "إيجار" سيوفر سجل السلوك الإيجاري للمستأجر والمؤجر.

وأوضح أن شبكة "إيجار" توفر، بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية، أدوات تحقق متطورة من هويات المتعاقدين، وسندات ملكية الوحدة العقارية، والوكالات، والسجلات التجارية، وغيرها من البيانات، لتعزيز الموثوقية في السوق العقارية، لافتاً إلى أن جميع الوحدات العقارية السكنية المعدة للإيجار ملزمة بالتسجيل في الشبكة، لتتمكن من توقيع عقود إيجار فيها، بحسب ما ورد في صحيفة "الحياة".

وعن الشروط الواجب توافرها في الوسيط العقاري المعتمد، تتمثل بحسب البطي بالتزام لائحة المكاتب العقارية، وسجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاطين التجاريين؛ إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية)، وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية)، وكذلك تسجيل المنشأة العقارية في العنوان الوطني لدى البريد السعودي، ثم إتمام الدورة التدريبية لتأهيل الوسطاء العقاريين، من خلال الشبكة، والموافقة والإقرار على اتفاق انضمام الوسيط العقاري إلى عضوية الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

عقوبات مكاتب الإيجار المخالفة

ولفت إلى عقوبات مكاتب الإيجار المخالفة لقرار سعودة مكاتب الإيجار، "إذ تنص لائحة المكاتب العقارية المقرة من مجلس الوزراء على أن من يخالف أحكامها تطبق عليه إحدى العقوبات الآتية: الغرامة بما لا يتجاوز 35 ألف ريال، أو قفل المكتب مدة معينة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء ترخيص المكتب نهائياً".

وعلى رغم أن البطي لم يوضح عدد الوسطاء العقاريين الذين سجلوا في البرنامج، إلا أنه وصف عدد المسجلين حتى الآن بـ "الممتاز جداً". وبيّن أن "إيجار" لا يقبل إلا الوسطاء العقاريين السعوديين، وذلك تطبيقاً للائحة المكاتب العقارية، ما يعني أن سعودة المكاتب العقارية "إجبارية".