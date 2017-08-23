افتتاح 211 فندقاً في السعودية بحلول 2020

أوضح مدير إدارة الفنادق في الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية، سعد القحطاني، أنه سيتم افتتاح 211 فندقا في المملكة بحلول عام 2020، ليصل عدد الفنادق في المملكة إلى 2115 فندقا بمختلف تصنيفاتها.

وأضاف أن الشركات العالمية التي قدمت طلباتها لافتتاح فنادق في السعودية، تمثلت في مجموعة فنادق إنتركونتيننتال (إنتركونتيننتال، كراون بلاز، هوليدي إن)، شركة فورسيزون، فنادق ومنتجعات ماريوت، فنادق ومنتجعات ستار وود العالمية، روزوود العالمية، فنادق ومنتجعات هيلتون العالمية، فنادق نوفوتيل، فنادق أوبري، فنادق ومنتجعات راديسون بلو، فنادق وأجنحة رمادا، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وتوقعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في شهر أبريل الماضي، ارتفاع عدد الفنادق في المملكة خلال عام 2017 بنسبة 6%، ليصبح إجمالي عدد الفنادق في المملكة 2036، مبينة أن عدد الفنادق كان يبلغ 1908 خلال العام الماضي 2016.

وبلغ عدد الفنادق المرخصة 1.67 ألف فندق وغير المرخص 368 فندقا، لعدم قدرتها على تجاوز اشتراطات البلدية أو الدفاع المدني، وما زالت في مرحلة الإصلاح واستكمال شروط الترخيص.

وبذلك يصل عدد الوحدات السكنية المرخصة إلى 4.28 ألف وحدة، بما نسبته 62 في المئة، إلى جانب 2.66 ألف وحدة غير مرخصة تمثل 38 في المئة من إجمالي عدد الوحدات.

وبلغت منشآت الإيواء السياحي المتضمنة الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والشقق الفندقية والنزول السياحي وفنادق الطرق والمنتجعات، 3.6 ألف منشأة، و721 فندقا، و2860 وحدة سكنية مفروشة، فيما استحوذت مكة المكرمة والمدينة المنورة على النصيب الأكبر بنسبة 75% من الاستثمارات الفندقية في السعودية.