جزيرة أشبه بالخيال معروضة للبيع.. كم تتوقع السعر؟

هبطت على سوق العقار الأميركي قبل أسابيع مفاجأة جديدة عندما عُرضت للبيع جزيرة مستقلة بحالها تشبه ما يظهر في أفلام الخيال أو في الرسوم المتحركة، أما ثمن هذه الجزيرة المعزولة فهو ثمانية ملايين دولار أميركي فقط، وهو مبلغ يشتري بالكاد قطعة أرض خالية أو منزلا بمواصفات عادية في الكثير من أنحاء العالم.

وفي تفاصيل الجزيرة المعروضة للبيع والتي تشبه الأحلام فإنها تقع على سواحل ولاية ماين الأميركية، على خليج "كازكو"، وتبعد 20 دقيقة فقط عن سواحل بورتلاند التابعة لولاية ماين، فيما وصفتها الشركة العقارية التي طرحتها للبيع بأنها "الجزيرة الساحرة" حيث تتمتع بمواصفات خرافية، وتتوافر فيها كل المرافق والخدمات اللازمة لقضاء أجمل الأوقات.

وبحسب المعلومات التي جمعتها "العربية نت" فإن "الجزيرة الساحرة" المعروضة للبيع تتضمن فيلا مقامة على مساحة 11 ألفا و295 قدما مربعة، إضافة إلى منزلي ضيافة، ودار عبادة صغيرة (كنيسة)، وحظائر لتربية الحيوانات، ومرفأ لوقوف السفن والقوارب، وكذلك حانة صغيرة، وشقق سكنية لإقامة العاملين في الجزيرة والخدم الذين يقومون برعاية سكانها.

وتوقعت شبكة "آي بي سي" الأميركية التي أوردت خبراً عن هذه الجزيرة أن لا يطول عرضها في السوق وأن تجد من يشتريها سريعاً، حيث نقلت عن مصدر في الشركة العقارية الوسيطة التي عرضت الجزيرة للبيع القول إنه منذ طرحها للبيع فإن ما بين 25 إلى 40 استفساراً يرد عنها في اليوم الواحد، وهو ما يشير الى حجم الاهتمام بها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها عرض جُزر مستقلة للبيع بمفردها بالكامل وإنما تم عرض جزر مشابهة في أوقات سابقة، إلا أن هذا النوع من العقارات وإن كان متوفراً فإنه نادر الطرح في السوق، كما أن المواصفات الداخلية تلعب دوراً كبيراً، حيث إن معظم الجزر التي يتم عرضها للبيع هي مجرد جزر لم يتم تطويرها عقارياً، ولا توفير المساكن والخدمات فيها، أي أنها مجرد أراضٍ في منتصف البحر.

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