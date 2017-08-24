عروض "غير معهودة" في سوق دبي العقاري

استبقت شركة إعمار العقارية انطلاق معرض سيتي سكيب غلوبال الذي ينطلق في دبي في 11 سبتمبر المقبل بجذب المستثمرين الراغبين بشراء عقارات فلل وشقق قيد الإنشاء بعروض بيع لم يعهدها السوق.

وتشمل العقارات السكنية التي طرحتها الشركة 3 من مشاريعها قيد الإنشاء، وهي وسط مدينة دبي الذي تطوره إعمار منفردة، ومشروع خور دبي الذي تطوره بالشراكة مع دبي القابضة، ومشروع دبي هيلز الذي تطوره بالشراكة مع مراس القابضة، وفقا لما ورد في صحيفة "البيان".

وبحسب مصادر فقد طرحت إعمار العقارية جدول سداد دفعات يقوم على دفعة أولى عند الحجز بقيمة 10% من قيمة العقار، بينما يكون موعد الدفعة الثانية وهي بقيمة 10% بعد عام من سداد الدفعة الأولى.

وحددت الشركة موعد الدفعة الثالثة بقيمة 20% عند استلام العقار، ووزعت الدفعة الأخيرة التي تمثل 60% على دفعات يسددها المشتري خلال 4 سنوات من استلامه للعقار.

وهذه هي المرة الأولى التي يشهد السوق العقاري جدول سداد للدفعات بهذه المرونة التي تعكس من جهة أخرى حجم التنافس بين المطورين في السوق.