تراجع مبيعات المنازل بأميركا لأدنى مستوى في 7 أشهر

تراجعت مبيعات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة في أميركا خلال يوليو إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر، ما يشير إلى تباطؤ تعافي سوق العقارات.

وكشفت بيانات وزارة التجارة الأميركية تراجع مبيعات المنازل الجديدة بواقع تسعة فاصل 4%، إلى وتيرة سنوية، معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت نحو 75 ألف وحدة الشهر الماضي، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها منذ ديسمبر العام الماضي، لتأتي مخالفة لتوقعات المحللين التي أشارت إلى ارتفاع المبيعات بنحو نصف نقطة مئوية. وهذا الانخفاض هو الأكبر بالنسبة المئوية منذ أغسطس العام الماضي.

وتراجعت المبيعات على أساس سنوي بنسبة 8.9%.