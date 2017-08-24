مصر تعيد تشغيل وحدات "سيدي كرير" بعد حريق ضخم

انتهت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر من إعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك" بكامل طاقتها الإنتاجية بعد الانتهاء من أعمال العمرة السنوية للمصنع ونجاح تنفيذ الخطة العاجلة لاحتواء آثار الحريق الذي نشب بأحد ضواغط وحدة التبريد في مصنع إنتاج الإيثيلين بالشركة.

وأوضح التقرير الذي تلقاه وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، من رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، المهندس محمد سعفان، أن التشغيل التجريبي للمصنع بدأ مطلع الشهر الحالي وصولاً إلى انتظام التشغيل لمصنعي الايثيلين والبولي إيثيلين بكامل طاقتهما الإنتاجية في وقت قياسي، حيث تم إعادة تشغيل مصنع البولي إيثيلين كمرحلة أولى ثم إعادة تشغيل مصنع الايثيلين لتحقيق الانتظام للعملية الإنتاجية من منتج البولي إيثيلين، كما تم توفير احتياجات شركة البتروكيماويات المصرية من الايثيلين لإنتاج البولي فينيل كلوريد.

وأوضح التقرير أن عملية إعادة التشغيل التزمت بأساليب وضوابط التشغيل الآمن في ضوء الأهمية التي يوليها قطاع البترول لتحقيق الأمن والسلامة بمنشآته الإنتاجية، وجارٍ العمل حالياً لمراجعة كافة أنظمة الأمان والحماية بالشركة، لافتاً إلى دور شركات البترول الشقيقة في توفير المهمات والمعدات المطلوبة وكذلك الخبرات الفنية اللازمة لتجهيز المصنع وعودته للعمل في وقت قياسي.

وكان حريق قد وقع بداية يوليو الماضي في إحدى وحدات إنتاج الشركة، واتخذت وزارة البترول كافة الاحتياطات الممكنة لتقليص الخسائر المادية والبشرية، كما تقرر تشكيل لجنة فنية قانونية لتقييم الموقف وتحديد أسباب الحادث.

كما أصدر وزير البترول تعليماته بضرورة تشغيل وحدة إنتاج الايثيلين بعد استكمال عمليات الصيانة السنوية في الموعد المخطط لها، مؤكداً توفير قطاع البترول كافة أوجه الرعاية الصحية للعاملين المصابين من جراء الحادث.