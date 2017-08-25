تداولات عقارات دبي تحصد 6.5 مليار درهم في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس، نحو 6.44 مليار درهم، كانت أبرزها رهون بقيمة قدرها 3.7 مليار درهم من خلال 250 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 854 مبايعة بقيمة 2.7 مليار درهم، منها 107 مبايعات للأراضي بقيمة 1.7 مليار درهم و747 مبايعة للشقق والفلل بمليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 800 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 188 مليون درهم في منطقة اليفرة 2 تليها مبايعة بقيمة 130 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول.

وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 208 ملايين درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 2 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فجاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.7 مليار درهم منها 93 رهن أراض بقيمة 3.2 مليار درهم و157 رهن فلل وشقق بقيمة 547 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة سيح الدحل بقيمة 2.4 مليار درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 356 مليون درهم.

