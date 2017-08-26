دبي.. مبيعات العقار 55 مليار درهم بـ 8 أشهر

بلغت قيمة مبيعات 27384 عقاراً متنوعاً في دبي أكثر من 55.5 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى أغسطس الحالي بحسب صحيفة البيان.

ولا يشمل المبلغ الإجمالي للمبيعات قيمة صفقات البيع المؤجل وبيع حق المنفعة والإجارة المنتهية بالتمليك، لكنه يشمل العقارات المباعة خلال تلك الفترة على اختلاف أنواعها سواء أكانت عقارات جاهزة أو قيد التنفيذ.

وذهبت الحصة الأكبر للمبيعات لصالح الشقق السكنية والتجارية الجاهزة وقيد الإنشاء والتصميم، إذ سجلت بيع 22353 شقة بقيمة بلغت قرابة 30 مليار درهم بسبب تزايد الطلب من المستثمرين النهائيين ومرونة المطورين في الأسعار وجداول السداد.

وجاءت صفقات الأراضي بالمرتبة الثانية، إذ سجلت بيع 1828 قطعة أرض سكنية وتجارية وصناعية وزراعية ومرافق عامة بقيمة تجاوزت 18.2 مليار درهم، ويعكس أداء سوق الأراضي القوي تزايد توجهات شركات التطوير ورغبتها في زيادة المساحات التي تمتلكها بما يجعلها جاهزة في تطوير مشاريع تلبي حاجة السوق ومختلف شرائح المستثمرين.

وجاءت مبيعات الفلل السكنية بالمرتبة الثالثة بعدما حققت خلال تلك الفترة 7.3 مليارات درهم مبيعات 3203 فلل سكنية جاهزة وقيد الإنشاء والتصميم. وعلى الرغم من أن الفلل جاءت بعد الأراضي والشقق بفارق كبير في المبيعات إلا أنها منافس قوي يجتذب شريحة العائلات أكثر من غيرها.