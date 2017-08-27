اعتماد 45 مخططاً سكنياً بـ 10 مناطق في السعودية

أكمل مركز خدمات المطورين "إتمام" في السعودية اعتماد 45 مخططاً لدى وزارة الشئون البلدية والقروية بمساحة إجمالية تقدر بـ 44 مليون متر مربع في عدد من مدن ومحافظات ومراكز المملكة ، وكذلك اعتماد مخطط تطوير شامل في مدينة الرياض بمساحة تقدر بنحو 150الف م2.

وأوضح المشرف العام على مركز "إتمام" محمد بن سعود الغزواني أنه تم إنهاء إجراءات الاعتماد في وقت قياسي، بعد تقديم المطورين العقاريين لجميع مسوغات الاعتماد لتلك المخططات، مبيّناً أن المشاريع توزعت على ( مكة المكرمة -المدينة المنورة -الرياض -المنطقة الشرقية -عسير -جازان -الباحة – تبوك – القصيم -حائل).

وأشار الغزواني إلى التكامل المثمر بين شركاء مركز "إتمام" من مختلف الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المركز لتذليل كل العقبات التي تواجه اعتماد المخططات السكنية على مستوى المملكة ، سعياً من المركز وشركائه للإسهام في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

ونوّه إلى أن اعتماد هذه المخططات سيضيف ما لا يقل عن مائة وخمسين ألف وحدة سكنية، ستسهم في تلبية احتياج المواطنين في عدد من مناطق المملكة، وستعمل على تحفيز الجوانب التنموية والتطويرية للبيئة العمرانية السكنية، وتوفير خيارات سكنية مناسبة ومتنوعة.

يذكر أنه تم تخصيص أحد 11 مخططا في مكة المكرمة، و7 مخططات في المدينة المنورة و6 مخططات أخرى في الرياض إضافة إلى 8 مخططات في عسير وخمسة بالمنطقة الشرقية وكذلك 6 مخططات في الباحة، كما تم اعتماد مخططين في كل من تبوك وجازان.

ويواصل مركز "إتمام" إنهاء إجراءات اعتماد ثلاثة عشر مخططاً لمشاريع إسكانية في عدد من المحافظات بالمملكة.