162 مليار ريال خسائر سوق العقار بالسعودية في 8 أشهر

أظهر تحليل لـ"الاقتصادية" أن السوق العقارية السعودية أنهت أداءها خلال شهر أغسطس بانخفاض سنوي قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها بلغت نسبته 40.2%، لتستقر قيمة الصفقات عند أدنى من مستوى 14.8 مليار ريال، مقارنة بقيمة صفقات الشهر نفسه من العام الماضي التي كانت عند 24.7 مليار ريال (25.9 مليار ريال خلال أغسطس 2015، ونحو 26.1 مليار ريال خلال أغسطس 2014).

وبحسب "الاقتصادية"، شمل الانخفاض السنوي للصفقات كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 34.3% (9.98 مليار ريال)، وانخفض القطاع التجاري بنسبة 49.7% (4.8 مليار ريال).

وأظهرت مقارنة إجمالي صفقات السوق العقارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2017 بالفترة نفسها من العام الماضي، انخفاضها بنسبة 29.1%، لتستقر عند 137.0 مليار ريال، مقارنة بنحو 193.2 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وبالمقارنة بأعلى قيمة للصفقات العقارية للفترة نفسها (ذروة الصفقات للسوق العقارية)، التي وصلت إليها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2014 عند مستوى 299.4 مليار ريال، يتبين انخفاضها بنسبة 54.2%، لتسجل السوق العقارية المحلية بذلك خسائر فادحة في قيمة صفقاتها خلال الفترة وصلت إلى 162.4 مليار ريال.