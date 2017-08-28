5 مليارات صفقات عقارية في "خور دبي"

أظهر تحليل اقتصادي في بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي تسجيل صفقات بيع عقارات في مشروع خور دبي بـ 5 مليارات درهم تقريباً خلال الفترة ما بين 2015 و2017 الجاري، ولا تشمل تلك القيمة صفقات البيع المؤجل وبيع حق المنفعة والإجارة المنتهية بالتمليك.

وتمثل تلك المبيعات إجمالي قيمة صفقات تملك 2588 شقة سكنية على الخريطة وقيد الإنجاز في ذلك المشروع الذي تبلغ مساحته 6 كيلومترات مربعة ويحتضن أعلى معلم عمراني في العالم بحلول 2020، وفقا لصحيفة "البيان".

ويقع مشروع خور دبي، مدينة المستقبل بمنطقة الخيران الأولى وتطوره إعمار العقارية بالشراكة مع دبي القابضة. وأطلقت إعمار في إطاره 11 مجمعاً وبرجاً سكنياً آخرها سيجري الإعلان عنه غداً الثلاثاء. ورافق عمليات الإعلان عن تلك الأبراج مرونة إعمار في تحديد قيمة وعدد دفعات السداد والسقف الزمني للسداد تشجيعاً للمستثمرين من جهة وزيادة لعائدتها وأرباحها التي ينتظرها مساهمو الشركة.

وباعت إعمار 657 شقة بقيمة 1.5 مليار درهم في 2015 و828 شقة سكنية بأكثر من 1.3 في 2016 و1103 شقق بقيمة تجاوزت 1.8 مليار درهم منذ بداية العام الجاري 2017.

وشجعت الشركة الراغبين بالتملك الحر بجدول سداد مرن وأسعار تنافسية تبدأ من 1.1 مليون درهم للشقة غرفة واحدة و1.6 مليون درهم لشقة سكنية فاخرة من غرفتين.